Otomobil devrildi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Duran D. (55) idaresindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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