Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücü, fırına çarparak durabilirken kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:32
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İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde iddiaya göre, Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Pendik araç fırın

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