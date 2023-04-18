Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:32

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:34

İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde iddiaya göre, Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.