Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden H.H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy’de bir evin duvarına çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve çarpmanın etkisiyle ağır yaralan sürücünün eşi N.K. (67) ambulansla sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü H.H.K. (69) Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.