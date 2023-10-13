Otel çalışanlarını taşıyan servisle otomobil çarpıştı... 5 yaralı!
Marmaris'te otel personelini taşıyan servis midibüsü ile bir otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. ki aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otel personelini taşıyan N.K. idaresindeki 48 S 1778 plakalı servis midibüsü ile H.A.O. yönetimindeki 48 AAK 310 plakalı SUV tipi araç Armutalan Mahallesi Mezargediği mevkiinde çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 5 otel personeli yaralandı.
Ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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