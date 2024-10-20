Otomobil güzellik merkezine daldı: 2 kişi aracın altında kaldı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kayarak gelen otomobil güzellik merkezine daldı. Kapının önüne çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı.
Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Şantiye Sokak üzerinde meydana geldi. Drift attığı iddia edilen 06 EV 3635 plakalı otomobil, kayarak güzellik merkezine çarptı.
O sırada kapının önüne oturmak için çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı, bir kişi ise otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenmek için kapı önüne çıkan personele otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Yaptığı son hamle ile ağır yaralanmaktan kurtulan kadın personelin, yaralanan arkadaşının yardımına koşması da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #kocaeli #güzellik merkezi #otomobil
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