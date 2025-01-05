Otomobil ikiye bölündü: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ercel hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü: 1 kişi hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:58

Kaza saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi.

Erkan Ercel yönetimindeki 01 FR 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Erkan Ercel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Otomobilde ağır yaralanan Ahmet Mendeş ile Deniz Gül ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #ağaçlar #yaralı #Hastane

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