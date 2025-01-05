Mardin'de 3 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'de 3 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:44

Feci kaza, 18.20 sıralarında Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #mardin

İlgili Haberler

Mardin'de sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

Mardin'de sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı
Küçük kız kurşunların arasında kaldı! Mardin'de dehşet: Husumetlisinin Aracına pompalı tüfekle ateş açtı!

Küçük kız kurşunların arasında kaldı! Mardin'de dehşet: Husumetlisinin Aracına pompalı tüfekle ateş açtı!
Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti! Mardin'de korkunç kaza: 3 otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü

Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti! Mardin'de korkunç kaza: 3 otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler