Bursa'da faciadan dönüldü! Refüje çarpan araç karşı şeride geçti: Yaralılar var...
Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, refüje çarpıp karşı şeride savruldu. Kazada, sürücü Abdullah S. (18) ile yanında bulunan A.S. (17), yaralandı.
Feci kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.
2 KİŞ YARALANDI
Kazada, sürücü Abdullah S. ile yanından bulunan A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü