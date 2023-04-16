Otomobil ile çarpışan TIR devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 06:44

Güncelleme: 16.04.2023 - 06:45

Feci kaza, ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı-Sivas karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana geldi. Y.H.(39) idaresindeki 80 ABG 623 plakalı TIR ile H.T. (34) idaresindeki 58 HG 398 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İKİ ÇOCUK YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.