Otomobil ile çarpışan TIR devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan TIR devrildi. Trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 06:44
Otomobil ile çarpışan TIR devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı
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Feci kaza, ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı-Sivas karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana geldi. Y.H.(39) idaresindeki 80 ABG 623 plakalı TIR ile H.T. (34) idaresindeki 58 HG 398 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İKİ ÇOCUK YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Ambulans sivas kaza

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