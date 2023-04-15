11 yaşındaki Türk yetenek Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:55

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:55

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 5'inci sınıf öğrencisi Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.

Müzisyen baba Fırat Yılgın'ın yeteneğini henüz 1,5 yaşında oyuncak davul çalarken keşfettiği Aytekin Yılgın, müzik hayatına devam etmek için konservatuvar sınavlarına girdi. Eğitiminin daha ilk aylarında Amadeus International adlı uluslararası yarışmada onur ödülü kazanan Yılgın, 30 Aralık 2022'de çevrim içi katıldığı Uluslararası Mozart Yarışması'nda ise kendi yaş grubunda birinci oldu.



"KANINDA PİYANO AŞKI VAR"



Konservatuvar eğitimine henüz 8 ay önce başlayan Aytekin Yılgın'ın bu başarılardan birini elde ettiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz, "Denizde bir kum tanesiyiz. Ülkemize Aytekin'in genetiğinde inanılmaz bir yetenek var. Çünkü babası da piyano çalıyor. Küçük yaşlarda babasını görerek büyümüş. Babasından ilk derslerini almış. Kanında piyano aşkı var zaten bana geldiğinde. Biz onu biraz forma soktuk. Teknik çalışmalarını geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Aytekin Yılgın da müziği çok sevdiğini, aldığı ödülün de çok değerli olduğunu söyledi. En sevdiği bestecinin Chopin olduğunu ifade eden Yılgın, "Daha 1,5 yaşındayken asma davul çaldım. Babam o zaman fark etmiş. 4 yaşında nota okumaya başladım, 5 yaşında da piyanoya başladım. Çok seviyorum piyanoyu." diye konuştu.











