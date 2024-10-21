5 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Tofaş otomobilin 4 araca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, toplamda 14 kişinin bulunduğu araçlarda şans eseri 2 kişi yaralandı.

5 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:21

Feci kaza, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, alt geçidin çıkış noktasında direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonrası orta refüje girip ardından karşı şeride geçerek H.U. yönetimindeki 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından 43 ADE 567 plakalı otomobil ile A.T.’nin kullandığı 03 ACA 460 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 03 ACA 460 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ve S.M.T. yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Afyon

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler