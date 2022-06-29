Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü

29 Haziran 2022 Çarşamba, 07:01

Merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda; kırmızı ışıkta bekleyen Nusret Koçhan yönetimindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, sürücüsü kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil hızla çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazanın ardından otomobil alev alırken, yangın yurttaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışırken, işçi servisindeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Aracında sıkışan ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekiplere, çevrede toplanan yurttaşlar da yardım etti. İtfaiye erlerinin aracın bazı bölgelerini kesmesinin ardından el ele verilip, insan zinciri oluşturularak yaralı, sürücü mahallinden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor