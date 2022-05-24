Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer’de siparişi yetiştirmek üzere ters yönden giren motosikletli kurye, seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Havalanarak otomobilin camına düşen kurye yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda kuryelik yapan Mehmetcan Karakuş, siparişi yetiştirmek üzere 34 DYA 088 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Kurye bir süre sonra caddeye tersten girdi. O esnada 34 CAR 129 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Alara Yamak, kurye Karakuş ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kurye Karakuş, otomobilin camına düşerek yere savruldu. Kaza sonucu kurye yaralanırken, araçlara ise hasar meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut sıcaklığını ve açık yaralarını korumak için genci alüminyum folyo ile sardı. Yapılan müdahale sonrasında yaralı kurye ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
"KAF KAFAYA ÇARPIŞTILAR"
Olayla ilgili konuşan bir yurttaş, “Motosiklet ters yönden geldi. Kadından yan yoldan çıkarken doğal olarak yolun boş olup olmadığını görmek için araçlara bakıyordu. Sonra kafa kafaya çarpıştılar. Durumu iyiydi, iç kanama geçirip geçirmediğini bilmiyorum. Ambulansı aradık geldiler, müdahale edip hastaneye götürdüler” dedi.
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