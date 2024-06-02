Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:12

Kaza, gece saatlerinde Manavgat Alanya istikameti D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 32 ACC 944 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Ali D., Aşağı Işıklar kavşağını geçtikten sonra yolun sağ tarafında bulunan akaryakıt istasyonundan D-400 kara yoluna çıkan Seydi Ç. idaresindeki 07 JS 558 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ali D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazım E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.