Otomobil kamyonun altına girdi: İki kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobildeki kardeşler Esma Aydın (12) ve Zeynep Kübra Aydın (15) yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 23:27
Otomobil kamyonun altına girdi: İki kardeş hayatını kaybetti
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Kaza akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan otomobilde bulunan Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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