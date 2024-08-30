Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:59
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Polat’ın cesedi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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