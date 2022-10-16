Otomobil kanala uçtu, sürücü halatla kurtarıldı
Adana’da Mehmet Ceviz'in (23) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları kırarak sulama kanalına düştü. Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı.
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar’da 16 Ekim Pazar saat 14.00 sıralarında; sürücü Mehmet Ceviz, 01 SU 036 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir korkulukları kırarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
"DİRESİYONU ÇEVİRDİM AMA KONTROLÜ SAĞLAYAMADIM"
Kaza anlarını anlatan Ceviz, “Şeridimde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, önüme bir araç kırdı. Frene basıp, diresiyonu çevirdim ama kontrolü sağlayamadım ve suya düştüm. Kapıyı açmak için zorladım. Sonrasında pencereden, otomobilin üzerine çıktım” dedi.
Kanaldaki otomobil, vinçle çıkarıldı.
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