Adana'da feci kaza: Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 09:24
Adana'da feci kaza: Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İsrafil Özdemir idaresindeki 42 BMY 96 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası T.Ö. yaralandı.

Yaralı T.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrafil Özdemir'in cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana otomobil kaza

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