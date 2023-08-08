Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:08

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:08

Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyünde, Osmaniye yönünde ilerleyen Özkan Gül yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen N.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kazada iki sürücü ve Gül'ün otomobilinde yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ameliyata alınan otomobil sürücüsü Özkan Gül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.