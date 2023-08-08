Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı
Kahramanmaraş’ta, otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI, CAN KAYBI YOK
Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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