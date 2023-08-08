Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta, otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:36
Abone Ol google-news

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI, CAN KAYBI YOK

Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 


trafik kazası kahramanmaraş

İlgili Haberler

Fas'ta trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirdi

Fas'ta trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirdi
Muş'ta trafik kazası: 1’i bebek 8 kişi yaralandı

Muş'ta trafik kazası: 1’i bebek 8 kişi yaralandı
Karabük’te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Karabük’te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

En Çok Okunan Haberler