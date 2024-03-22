Emanet lüks araçla çiğ köfteciye daldı, 'Uykuluydum' dedi

Adana’da bir kişi, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dehşeti yaşayan çiğ köfteci, “Çok korktuk, Allah’a şükür bize bir şey olmadı. Sürücü de iyiydi, sadece uykulu olduğunu söyledi” dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:17
Emanet lüks araçla çiğ köfteciye daldı, 'Uykuluydum' dedi
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, bir tamircide çalışan Servan D. (22), kendisine sabah iş yerine götürmesi için teslim edilen 01 EGG 51 plakalı BMW marka otomobil ile gece saatlerinde gezmeye çıktı.

D-400 Karayolu’nda hızla giden Servan D., bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çiğ köfteci ve markete daldı. Dükkanda müşteri olmaması facianın önüne geçti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KİMSE YARALANMADI, SÜRÜCÜ ‘UYKULUYUM’ DEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücünün ‘uykuluyum, dikkatim dağılmış’ savunması yaptığı öğrenildi.
Kaza sonra çiğ köfteci ve market dükkanında hasar büyük olurken, iş yeri sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi.

“ÇOK KORKTUM”

Kaza sırasında dükkanı kapatmak için hazırlık yapan Yağmur Sanayır (32), İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Sanayır, çok korktuğunu söyleyerek, “Gece saat 2 gibi dükkanı toparlıyordum o sırada yoldan hızlı bir şekilde gelen araç önce tüplere vurdu daha sonra iş yerlerine girdi. Canımı zor kurtardım ve o an çok korktum” dedi.

“ARAÇ ÇOK HIZLI GELİYORDU”

Otomobilin önce dükkan önünde duran tüplere çarptığını ve tüplerin dolu olduğunu anlatan Sanayır, “Tüplerin hepsi doluydu ve patlama riski de vardı ama çok şükür patlamadı. Sürücüye bir şey olmadı ama hızlı olduğunu da kabul etmedi. Kamera kayıtlarını izledik, araç çok hızlı geliyordu. Kendi yolundan gitse bir şey olmayacaktı ama aniden direksiyonu kırıyor ve iki dükkanı da bu hale getiriyor. Masraflarımızı karşılayacaklarını söylediler fakat bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


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