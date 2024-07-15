Otomobil motosiklete çarptı: 3 kişi yaralandı!

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:46
Otomobil motosiklete çarptı: 3 kişi yaralandı!
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Y.E.Ş. (22) yönetimindeki 10 L 2726 plakalı otomobil, Savaştepe Çevre yolu mevkisinde M.G. (38) idaresindeki 10 AKF 827 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.A. (40) ile H.A. (11) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Y.E.Ş. gözaltına alındı.


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