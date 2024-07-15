Denizli'de feci kaza... Aynı yöne giden 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Denizli’nin Buldan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Buldan-Manisa karayolu Doğanköy Mahallesi mevkiinde; S.A. yönetimindeki 45 ARR 059 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücülüğünü E.G.K.’nın yaptığı 26 AGN 256 plakalı araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada 45 ARR 059 plakalı araç şoförü S.A. ve içerisinde yolcu olarak bulunan A.A., 26 AGN 252 plakalı araç şoförü E.G.K ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.K.,G.S., ve O.G.K adlı kişiler yaralandı.
Kazada yaralanan 6 kili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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