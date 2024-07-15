Denizli'de feci kaza... Aynı yöne giden 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 08:57
Denizli'de feci kaza... Aynı yöne giden 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Abone Ol google-news

Buldan-Manisa karayolu Doğanköy Mahallesi mevkiinde; S.A. yönetimindeki 45 ARR 059 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücülüğünü E.G.K.’nın yaptığı 26 AGN 256 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada 45 ARR 059 plakalı araç şoförü S.A. ve içerisinde yolcu olarak bulunan A.A., 26 AGN 252 plakalı araç şoförü E.G.K ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.K.,G.S., ve O.G.K adlı kişiler yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans haberleri Denizli haberleri

İlgili Haberler

Denizli’de ‘şehir hastanesi’ yapımı için 11.9 milyar TL’lik ihale yapıldı: Maliyeti 4 yılda 12 kat arttı

Denizli’de ‘şehir hastanesi’ yapımı için 11.9 milyar TL’lik ihale yapıldı: Maliyeti 4 yılda 12 kat arttı
Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü
Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler