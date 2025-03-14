Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde 19 yaşındaki sürücü Oğuzhan Y. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Oğuzhan Y. ve otomobilde bulunan Tunahan Z. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücünün, Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu farkı açıyor!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- MSB'den açıklama geldi!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!