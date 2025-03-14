Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:36

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:37

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde 19 yaşındaki sürücü Oğuzhan Y. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Oğuzhan Y. ve otomobilde bulunan Tunahan Z. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücünün, Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.