Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kaza yaptı: 2 yaralı
Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen traktör ile çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’ndeki demir yolu yakınında meydana geldi.
Ehliyetsiz sürücü H.P. (17) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen K.K. idaresindeki traktör ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü H.P. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan H.P. ile diğer sürücü K.K., ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada, traktörün sağ tekerinin koptuğu görüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Kütahya #otomobil #ehliyetsiz sürücü
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