Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:41

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:41

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Soğukpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Seyfettin Koca yönetimindeki 34 KC 7853 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Gürcistan uyruklu T.A. yönetimindeki 137-TT plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Elmas Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekiplerce çıkartılan cenazeler, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.