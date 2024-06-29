Otomobil şarampole devrildi: Tekvando hocası öldü, 4 çocuk yaralandı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 07:51

Güncelleme: 29.06.2024 - 07:51

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kayseri- Niğde karayolu Gülbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Tekvando hocası Murat Şimşek yönetimindeki 06 BJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

TEKVANDO HOCASI ÖLDÜ, 4 ÇOCUK YARALANDI

Kazada, sürücü Şimşek ile otomobilde bulunan sporcular H.S. (13), A.A. (12), S.A. (13) ve A.R.Ç. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şimşek ile 4 sporcusunun Niğde'de antrenman karşılaşmalarına gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.