Kazada yaralanmıştı... 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çankırı'da otomobilin takla attığı Şahin Gül’ün (19) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Burak Hasar (19) da tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:29
Kazada yaralanmıştı... 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Kaza, 13 Haziran'da Kurşunlu ilçesi İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü yakınında meydana geldi.

İstanbul yönüne giden 37 ER 910 plakalı Şahin Gül (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada Şahin Gül hayatını kaybederken, beraberindeki arkadaşı Burak Hasar ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasar, önce Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Burak Hasar, 15 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.

Hasar'ın cenazesi ikindi vakti memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde defnedilecek.


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