Otomobil su kanalı korkuluklarına çarptı: 1 yaralı
Karabük’te su kanalı korkuluklarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi istikametine seyir halinde olan L.U. yönetimindeki 34 TL 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalı koruma demirlerine çarptı.
Kazayı gören çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: #karabük #su kanalı
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