Otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü
Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Kodak (42) ile annesi Meryem Kodak (65) hayatını kaybetti, kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.
Feci kaza, önceki akşam saatlerinde Doğantepe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kodak’ın kontrolünü yitirdiği 05 DH 964 plakalı otomobil, sulama kanalına yuvarlandı.
Kazada sürücü, annesi Meryem Kodak ve kardeşi Neslihan Kodak yaralandı.
ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Kodak ile annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti.
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