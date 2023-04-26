Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılık: 5 gözaltı

Mersin'de, başkasına ait otomobil ilanını taklit edip araç almak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:35
Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılık: 5 gözaltı
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Ankara'da, otomobilini satmak için e-ticaret sitesine koyan K.O.'nun ilanı, başkaları tarafından bilgileri alınıp kopyalandı. Şüpheliler, e-ticaret sitesine K.O.'nun aracına dair sahte ilanı koydu.

H.Ç., otomobili satın almak için ilanda yazan numarayla irtibata geçip 850 bin TL karşılığında anlaştı. Gerçek araç sahibi K.O.'yu arayan ve aracı satın almak istediklerini söyleyip pazarlık yapan şüpheliler, H.Ç.'yi, devir için verdikleri hesap numarasına araç bedelini yatırması konusunda ikna etti.

H.Ç., şüphelilerin hesabına 850 bin TL yatırdı. Dolandırıcılık, otomobilin gerçek sahibi K.O. ile H.Ç.'nin noter devri sırasında buluşmasıyla ortaya çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

H.Ç., polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin Mersin'de ikamet ettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Şüpheliler F.H., A.K., V.A., E.Ö. ve N.Ö. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 milyon 340 bin TL, 5 bin 700 dolar, 6 cep telefonu, 1 sim kart, 1 USB bellek ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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