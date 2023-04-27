Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı. Kazada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:51
Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, bariyerlere çarpan bir otomobili gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa götürdü. Bu sırada aynı yönden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik koridorunu aşarak önce ambulansa daha sonra itfaiye aracına çarparak durabildi.

Kazada 2 itfaiye eri olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeni ile trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.
 


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