Otomobil tabelaya çarparak durabildi: 4 yaralı

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 01:56
Otomobil tabelaya çarparak durabildi: 4 yaralı
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Gümüşhane'nin Harmancık köyünde meydana gelen olayda Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü Ç.Ş., Harmancık köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ç.Ş., M.Ş., B.K. ve M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Gümüşhane otomobil kaza

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