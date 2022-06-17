Otomobil takla atarak şarküteriye daldı: Sürücü ve arkadaşı öldü
Samsun'da, takla atarak şarküterinin içine giren otomobildeki sürücü Hasan Tiryakioğlu (24) ve arkadaşı Yunus Emre Nacaroğlu (19) hayatını kaybetti.
Kaza, gece Atakum ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Tiryakioğlu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak trafoya çarpıp, takla attıktan sonra şarküteriye daldı.
Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tiryakioğlu ile arkadaşı Yunus Emre Nacaroğlu, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Sağlık görevlilerince hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Hasan Tiryakioğlu ve Yunus Emre Nacaroğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto