Otomobil takla atıp refüje girdi: Yaralılar var!
Afyonkarahisar’da takla atarak yol kenarındaki refüje giren hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bayat ilçesi Köroğlu beli yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B., E.Y.T., S.K., A.K. ve M.K. yaralandı.
Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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