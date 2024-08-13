Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk

Aksaray'da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak yaptığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:00
Otomobilin üstündeki demir kapıyla tehlikeli yolculuk
Abone Ol google-news

Sabah saatlerinde Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde kimliği belirlenemeyen bir sürücü sağ eliyle, otomobil kullanıp, sol eliyle otomobilin tavanındaki demir kapının bir ucunu, yanında oturan kişi de sağ eliyle kapının diğer ucunu tutarak yolculuk yaptı.

Bu anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


aksaray haberleri Yolculuk haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu
Gelibolu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Gelibolu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı
Antalya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler