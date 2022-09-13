Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Etem Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Şen ile Arife Arabacı hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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