MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
12 Eylül 2022 pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık oyunu oynadı. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oynanan kaptanlık oyunu sonrası belirlendi. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım kaptanları kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları nasıl oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün gece ekranan gelen bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlendiği gecede yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.
KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye jürisi, kaptanlık oyunu için yarışmacılardan en iyi kazandibini yapmasını istedi. Jürinin tadımı sonrası kazandibini en iyi yapan Melih ve Büşra arasında mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleşti. İkili arasında en iyi krep yapan isim mavi takım kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
En iyi krep yapan Büşra mavi takım kaptanı seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olarak seçilen Büşra, kırmızı takım kaptanı olarak Barış'ı seçti.
YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIMI
Mavi takımı
-Büşra
-Çağatay
-Tayfun
-Gamze
-Kaan
-Görkem
-Burak Kaya
-Serpilay
-Burak
Kırmızı takım
-Barış
-Metin
-Kıvanç
-Vural
-Yağız
-Atike
-Melih
-Ayaz
-Ayşe Nur
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