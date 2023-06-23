Otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı!

Tokat'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:39
Otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı!
Abone Ol google-news

Tokat-Turhal kara yolu Çerçi köyü yakınlarında saat 05.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Turhal ilçesi istikametine seyir halinde olan İbrahim Kurt (21) idaresindeki 34 HS 8506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kazada yaralanan Zarife Kurt (46), İbrahim Kurt, Ali Kurt (53), Özgür Kurt (18) ve Deniz Kurt'u (29) kentteki hastanelere kaldırdı. 

Zarife Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


direksiyon kaza otomobil sürücü Tarla tokat

İlgili Haberler

Çorlu’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Çorlu’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı
Çorum'da feci kaza... Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Çorum'da feci kaza... Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Sosyal medyada canlı yaparken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada canlı yaparken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler