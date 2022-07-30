Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı
Diyarbakır’da otomobil, alt geçitten çıkışta sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı.
Yenişehir ilçesi ofis semtinde, 30 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACE 651 plakalı otomobil, alt geçitten çıkışta kontrolden çıkıp, ters döndü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Sürücü, bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin kısa süreliğine trafiğe kapattığı cadde, çekici ile aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Video Haberler
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ünlü ekonomistten kritik 'dolarda dalgalanma' açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'