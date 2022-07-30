'Sıcak hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı: 3'ü ağır, 14 yaralı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu çalışanlarının bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü ağır, 14 kişi yaralandı.
Ürgüp ilçesi Devrent Vadisi yakınlarında 30 Temmuz saat 04.00 sıralarında, şoförü henüz öğrenilemeyen ve sıcak hava balonu çalışanlarını taşıyan 50 US 395 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 01 AIF 203 plakalı otomobille çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
2 araçtaki 3’ü ağır, 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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