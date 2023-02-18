Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Eskişehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Şenol T. yönetimindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yılmaz G.'nin kullandığı 01 VP 440 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobildeki Metehan Çaylak (23) ve Mehmet Zayıf (35) hayatını kaybetti, yaralanan Şenol T. ve Erkan U. (40) ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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