Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:26
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Feci kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Şenol T. yönetimindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yılmaz G.'nin kullandığı 01 VP 440 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki Metehan Çaylak (23) ve Mehmet Zayıf (35) hayatını kaybetti, yaralanan Şenol T. ve Erkan U. (40) ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.


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