Otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da TIR'a çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Adıyaman'a giden Zeynal Gündüz yönetimindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil, önündeki 06 GC 5594 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Zeynep, Filiz ve Hacı Gündüz yaralandı.
İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- ‘100 gün boyunca…’
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme