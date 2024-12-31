Kazada yaralanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:28

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 44 AEL 895 plakalı otomobil ile M.A.G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı araç çarpıştı.

Kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken B.D., B.Ç., K.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk müdahale sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Kaan Dalgakıran kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.