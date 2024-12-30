Çankırı’da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü!

Çankırı’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çankırı’da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü!
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:36

Feci kaza, Çankırı-Yapraklı yolu Uluyazı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan R.K., M.K. ve Ö.F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılardan M.K. ayakta tedavi edilirken, R.K. ve Ö.F.E. Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Ö.F.E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Çankırı #kamyon

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