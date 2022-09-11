Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

11 Eylül 2022 Pazar, 11:29

Yalı Caddesi'nde 11 Eylül saat 07.30 sıralarında; Emre Macit'in (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere vurdu ardından da tramvay yoluna geçip, kenardaki bir ağaca çarparak durdu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Macit ile yanındaki Esra Macit (30), Seren Ergin (30) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçtakileri güçlükle bulundukları yerden çıkardı.

2 KİŞİ VE BİR KÖPEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emre ve Esra Macit’in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan Seren Ergin ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilde bulunan köpek de öldü.

Savcının incelemesinin ardından Esra ve Emre Macit’in cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle tramvay yolundan kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından bir süre duran tramvay seferleri de normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.