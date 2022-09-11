TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza!
İzmit'te İstanbul yönü TEM Otoyolu geçişinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, 1 şeridi trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe mevkinde zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul yönünde ilerleyen 34 CGK 974 plakalı otomobil, yoldaki bir lastik parçasına çarpması sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada arkadan gelen 34 VG 7919, 34 ETY 970, 34 RP 4709, 34 FN 9299 ve 67 LK 125 plakalı otomobiller duramayarak birbirleri ile çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı.
Kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı.
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