Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:20

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Tabiat Parkı yolu üzerinde Hasan K. idaresindeki 02 FR 907 plakalı otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Hasan K. ile otomobilde bulunan Orhan K. ve Seydi Mehmet Y. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #otomobil #kaza

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