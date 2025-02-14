Kontrolden çıkan otomobil devrildi: Yaralılar var!
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak devrilirken, araçtan bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki 11 ABV 570 plakalı otomobil sürücüsü İsmail B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına gelmeden bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çımasının ardından elektrik direğine çarparak devrildi.
Yaşanan trafik kazasında araç sürücü İsmail B. ve araç içinde yolcu olarak bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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