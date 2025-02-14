Film gibi hırsızlık: Danayı bile otomobille çalmışlar!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:29

Alınan bilgiye göre, Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarına 3 ayrı yerden 9 koyun ile bir dana ve keçi çalındı.

Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede bulunan bir çok güvenlik kamerası toplanarak tek tek incelendi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin F.Y, A.E, ve M.E.Ş. olduğu belirlendi.

3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çalınan hayvanların bir araca konularak götürüldüğü Tarsus ile Aksaray’da satıldığı ortaya çıktı.

Satılan hayvanlardan buzağı ile birlikte 6’sı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 hayvanın ise satıldıkları kasaplarda kesildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Yakalanan 3 şüphelinin çaldığı hayvanları nasıl taşıdığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanlardan danayı otomobilin arka koltuğundan indiren şüphelilerin götürme anları ile bagajdan çıkardıkları bir keçiyi götürme anları yer aldı. Görüntülerde ayrıca çalınan tüm hayvanlarda yer aldı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli ’Nitelikli Hırsızlık’ suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.